Táxis vão operar com bandeira 2 durante o Carnaval de Salvador

Os taxistas de Salvador vão operar com bandeira dois a partir das 18h de quinta-feira, 20, primeiro dia oficial do Carnaval da capital baiana. A medida segue até o meio-dia da Quarta-Feira de Cinzas, segundo informações do presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim.

Entre os circuitos da festa, serão criados 17 pontos de táxi, que vão operar em um esquema de 24 horas.

Além dos circuitos oficiais, outros dez bairros vão contar com programação, entre eles Boca do Rio, Cajazeiras, Centro Histórico, Itapuã, Liberdade, Pau da Lima, Periperi, Piatã, Plataforma e Rio Vermelho.

