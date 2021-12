Táxis de Camaçari começam a ser vistoriados

A vistoria nos táxis que operam no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), teve início nesta segunda-feira, 11 , e segue até o dia 8 de abril. O objetivo, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), é garantir mais segurança aos passageiros.

Durante a inspeção, são verificados itens como pneus, plotagem, limpeza e o carro precisa ter, no máximo, cinco anos de uso. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar os documentos de uso obrigatório, que são: habilitação e de identificação do veículo.

A campanha Sinal Verde pra Solidariedade acontece durante todas as fases de vistoria, que incluem os permissionários do sistema de Transporte Público: transporte escolar, táxis, mototáxis e ônibus. A iniciativa foi idealizada pela Associação dos Servidores da Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Camaçari (ASESTT) e acontece através da parceria com o órgão, que já contemplou o Abrigo São Francisco de Assis com doação de material de limpeza.

O procedimento para renovação de alvará acontece sempre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 16h30, no galpão de vistorias do órgão, localizado no Espaço Alpha, no bairro Jardim Limoeiro. As datas seguem uma programação previamente estabelecida.

adblock ativo