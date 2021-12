Taxa de desemprego na Região Metropolitana de Salvador permanece estável

A taxa de desemprego na Região Metropolitana de Salvador (RMS) teve uma pequena variação entre outubro e novembro deste ano, demonstrando que está estável. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI ), 23,8% da População Economicamente Ativa (PEA) está sem trabalho. Antes, o percentual era de 23,7%, conforme pesquisa divulgada nesta quarta, 20.

O contingente de desempregados foi estimado em 464 mil pessoas, com um aumento de 6 mil pessoas, em relação ao mês anterior. Isso é consequência do número de trabalhadores que entraram no mercado de trabalho (14 mil), sendo que foram criados apenas 8 mil postos de trabalho.

As atividades onde houve crescimento no número de vagas foi na indústria (1.000 vagas), comércio (2 mil) e serviços (5 mil), sendo que o setor de construção perder 3 mil postos.

A pesquisa também aponta que houve uma queda no rendimento médio dos ocupados (- 3,5%) e dos assalariados (- 1,6%). Os salários variam entre R$ 1.434 e R$ 1.518, respectivamente.

