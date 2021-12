Tatuadora com obesidade inicia tratamento nesta sexta-feira

"Meu sonho é ter meus filhos perto de mim, mas para isto tenho que emagrecer e trabalhar". As palavras são da tatuadora Adizaite Helena de Marilac Gomes de Moura, de 30 anos, que sofre com obesidade mórbida pesando mais de 240 quilos. E parece que o sonho dela está perto de acontecer, já que nesta sexta-feira, 18, ela terá a primeira consulta para iniciar o tratamento e realizar a cirurgia bariátrica. O atendimento será com uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Obesidade e Cirurgia Bariátrica do Hospital da Bahia em Salvador.

Em nota a unidade informou que na primeira etapa, Adizaite Helena será avaliada e submetida aos procedimentos exigidos para o pré-operatório. Só após a avaliação, dependendo da resposta da paciente ao tratamento, será realizada a cirurgia bariátrica.

"Adizaite é super obesa. Vamos iniciar um pré-operatório com ela, com dieta e acompanhamento de nutricionistas, psicólogos e outros profissionais especializados", disse o superintendente executivo e diretor do núcleo, Marcelo Zollinger.

A tatuadora viaja para a capital a partir das 06h em um veículo cedido pela Secretaria Municipal de Saúde na companhia do esposo Marivaldo Aquino Júnior e da amiga Ana Lúcia Marinho, que a tem ajudado nestes últimos meses. "A minha expectativa é grande. Se for necessário ficar um ano internada lá para conseguir cumprir todos os procedimentos para a cirurgia eu fico. Quero fazer esta cirurgia para poder voltar a viver. Hoje eu vegeto", conta.

Morando em uma casa de apenas 3 cômodos, que foi cedida pela amiga Ana Lúcia, Adizaite conta que após o apelo foram dados muitos passos em direção a realização de seu sonho, como ter sido submetida a todos os exames necessários e está recebendo apoio de muita gente, inclusive desconhecidas. "Agradeço primeiramente a Deus e depois a todos que me ajudaram e os que tinham em mente e não puderam, mas sei que tudo está acontecendo para que eu possa ter uma vida feliz ao lado de meu esposo e dos meus filhos", agradeceu.

Sem condições de se locomover sozinha, já que os cerca de 242 quilos somados a hipertensão e diabetes lhe causam dificuldade de respirar, andar e até dormir, a tatuadora necessita da ajuda do companheiro para fazer coisas básicas como se arrumar e fazer higiene pessoal. "Eu que dou banho, levo para todos os lados dentro de casa. Ela fica mais tempo sentada. Meu sonho é casar com ela e vê-la feliz", afirma Marivaldo Júnior.

O casal está desempregado e sobrevivem da ajuda de amigos e algumas pessoas da igreja na qual congregam. "Meu marido faz alguns bicos de ajudante de pedreiro e as vezes recebe R$ 30,00 ou R$ 50,00 por diária. Mas não é sempre que ele consegue, pois tem que cuidar de mim. Por isto também quero fazer a cirurgia para conseguir trabalhar e podemos viver melhor, pois com nós trabalhando posso trazer meus filhos para morar comigo", frisa, sem segurar o choro.

As crianças ficaram com amigos em Fortaleza no Ceará, onde ela deixou tudo para tentar trabalhar como tatuadora na Bahia. "Perdi meu marido então como estava dificil, vim para cá com o intuoto de abrir um estúdio de tatuagem e poder dá uma vida melhor a meus filhos, mas só tive sofrimento, pois morei na rua e agora nem dinheiro para buscá-los eu tenho. Fiz tudo isto por amor aos meus filhos", destaca.

Sem renda própria, a tatuadora teme não poder arcar com as despesas decorrentes da cirurgia bariátrica como medicamentos e alimentação. Para se ter uma idéia há 3 dias ela está no escuro porque a energia elétrica foi cortada por falta de pagamento. "Por isto gostaria de ficar internada pois assim si que conseguirei seguir o tratamento", frisa.

Quem puder ajudar Adizaite Helena pode ligar para 75 8102-5405 falar com Ana Lúcia.

adblock ativo