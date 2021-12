Tartarugas marinhas são encontradas mortas em praias do litoral sul

Três tartarugas marinhas foram encontradas mortas na praia de São Domingo, em Ilhéus, e nas praias do Cassange e Saquaíra, em Maraú, litoral sul da Bahia. Os animais foram encontrados entre a sexta-feira, 23 e o domingo, 25.

Segundo o projeto A-mar, a primeira foi uma tartaruga verde, filhote, com cerca de 72 cm de comprimento. Ela foi encontrada morta em Ilhéus, na sexta, após ficar presa em uma rede de pesca.

As outras duas foram encontradas no domingo. Uma delas, também filhote, com cerca de 80 cm de comprimento, foi encontrada com um lacre plástico preso no pescoço, na praia de Cassange. Já na praia de Saquaíra, uma tartaruga adulta, com cerca de 1,20m, morreu após ficar presa em uma rede de arrasto de pesca.

