Tartaruga monitorada por chip é encontrada debilitada em Porto Seguro

Uma tartaruga marinha foi encontrada na noite de sexta-feira, 18, em estado debilitado, no município de Porto Seguro (distante a 590 km de Salvador).

De acordo com informações do site Radar 64, o animal apresentava um chip de monitoramento, que foi colocado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Encaminhada ao Centro de Triagens de Animais, a tartaruga receberá os cuidados necessários para a sua recuperação.

