Tartaruga marinha é encontrada morta em praia de Ilhéus

Uma tartaruga-oliva, espécies ameaçada de extinção, foi encontrada morta em uma praia no litoral norte de Ilhéus, região do sul da Bahia. O animal foi encontrado na última terça-feira, 2.

Esse é o 76º caso de tartaruga marinha achada morta na área de monitoramento do Projeto A-mar. De acordo com informações do site Ilhéus 24h, o animal era juvenil e costumava se alimentar na região.

Segundo especialistas, a morte de tartarugas está relacionada pela interação com a pesca e ingestão de resíduos descartados indevidamente.

adblock ativo