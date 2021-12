Tartaruga é encontrada morta na praia de Ilhéus; animal é o 46º no ano

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta na manhã da última quinta-feira, 7, na praia de Ilhéus. Este é o 46º animal da mesma espécie achado morto na região neste ano.

De acordo com o projeto A-mar, o réptil, que foi encontrado com marcas de redes de pesca no pescoço, pertence a espécie "pente", ameaçada de extinção. Além das marcas da rede, o animal possuía marcas de impacto em motor de barco no casco, nadadeiras e na cabeça, resultando em um forte sangramento.

No entanto, na última quarta-feira, 6, outra tartaruga havia sido encontrada por um voluntário do projeto, em uma praia de Canavieiras, no sul da Bahia. Conforme o grupo, que monitora os animais na região, o animal, que se recupera à base de soro fisiológico, foi encaminhado para a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA), e transferido logo em sequência para a sede do grupo, em Ilhéus.

De acordo com a ONG, a tartaruga resgatada, que ficou encalhada por vários dias, foi batizada com o nome de "Nina".

