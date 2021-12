Tartaruga é encontra morta em Ilhéus; já são 60 casos na região

Uma tartaruga foi encontrada morta neste domingo, 14, na praia de São Domingos, em Ilhéus, no Sul da Bahia. Com este caso, segundo o Projeto (A)mar, foram totalizados, desde janeiro deste ano, 60 tartarugas mortas entre as praias de Ilheus e Itacaré.

O animal encontrado neste domingo era uma fêmea da espécie verde. A causa da morte foi afogamento causado por ingestão de plástico.

De acordo com o médico veterinário e sub-coordenador do Projeto (A)mar, Wellington Laudano, o aumento de casos pode ser explicado por dois motivos: aumento da poluição no mar e pesca feita de forma incorreta.

"A pesca incorreta é a maior causadora da morte de tartarugas. Os animais costumam ficar presos nas redes e são impossibilitados de subirem à superfície para respirar", comenta Wellington.

O veterinário também explica que apenas 10% das tartarugas mortas chegam a superfície. Com isso o número de casos pode, na realidade, ser maior do que os 60 registrados.

adblock ativo