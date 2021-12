Tarifas do pedágio da BA-093 serão alteradas nesta quinta

As tarifas do pedágio da BA-093, que faz a ligação entre a BR-324, a partir do entrocamento de Simões Filho, até BR-101, vão sofrer alterações na próxima quinta-feira, 17, a partir de 0h. A tarifa básica, que contempla automóveis, caminhonetes e furgões de dois eixos com rodagem simples, passará de R$3,00 para R$ 3,20.

As demais categorias de veículos, como motocicletas, ônibus, caminhões, entre outras, serão reajustadas com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e aplicação dos critérios de arredondamento estipulados.

A BA-093, que possui 121 km, corta as cidades de Simões Filho, Camaçari, Pojuca, Lauro de Freitas, Candeias, Dias d'Ávila, Mata de São João, Araças e Entre Rios.

Os transeuntes serão informados sobre as novas tarifas através de folhetos, painéis eletrônicos, e cabines de pedágio, além do site da Concessionária Bahia Norte.

