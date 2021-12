Tarifa reduzida de pedágio começa a valer hoje

As novas tarifas do pedágio das BRs 324 e 116, administrado pela Via Bahia, entram em vigor neste sábado, 7.

Na última quarta-feira, 4, a Agência Nacional de Transportes Terrestres ( ANTT ) aprovou a redução dos valores para alguns tipos de veículos (ver tabela abaixo).

Com a determinação, a tarifa de pedágio nas praças de Simões Filho e Amélia Rodrigue, na BR-324, passa da variação de R$ 0,90 a R$ 16,10 (a depender do tipo de veículo) para R$ 0,90 a R$ 15,70. Com isso, o valor pago por automóveis do tipo 1 (carros de passeio, caminhonete e furgão), por exemplo, vai mudar de R$ 1,80 para R$ 1,70.

