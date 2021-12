Tarifa do pedágio na Estrada do Coco tem reajuste de 8,7%

O valor do pedágio na Estrada do Coco (BA-099) fica mais caro em 8,7%, a partir desta sexta-feira, 18. Para os veículos simples, a tarifa passa de R$ 4,60 para R$ 5 nos dias úteis, e de R$ 6,90 para R$ 7,50 nos finais de semana e feriados.

Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), a mudança no valor consta do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado com a Agerba, Secretaria de Infraestrutura e Ministério Público da Bahia em junho deste ano.

O reajuste ocorre na etapa final das obras de duplicação dos últimos 5,4 quilômetros da Estrada do Coco, trecho entre Itacimirim e Praia do Forte.

