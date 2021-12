Tarifa de ônibus em Feira de Santana terá reajuste a partir desta quarta-feira

Um novo reajuste de 7,12% da tarifa de ônibus em Feira de Santana, a 100km de Salvador, entrará em vigor a partir de 0h desta quarta-feira, 18. Para aqueles que possuem o cartão Via-Feira, a nova passagem será no valor de R$ 3,32 . Os que continuam pagando direto ao cobrador vai passar a pagar R$ 3,65.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Feira de Santana, quem possui créditos no cartão Via-Feira, adquiridos até a publicação do decreto de reajuste, continuará pagando a passagem ao custo de R$ 3,10 até o fim do saldo, no prazo limite de 30 dias após o aumento.

O valor de R$ 3,32 também será aplicado para a tarifa de transporte para os distritos Jaiba, Maria Quitéria, Governador João Durval (Ipuaçu) e Humildes. Já os distritos localizados a uma distância maior de Feira de Santana, como Bonfim de Feira, Jaguara e Tiquaruçu, a passagem custará R$ 4,10.

