Tarifa de ônibus cai de R$ 2,50 para R$ 2,35 em Feira

O valor da passagem de ônibus de Feira de Santana (distante a 108 km de Salvador) reduzirá de R$ 2,50 para R$ 2,35 a partir do dia 12 de agosto. O anúncio da redução do preço foi feito pelo prefeito da cidade, José Ronaldo de Carvalho, em entrevista coletiva no fim da tarde desta quinta-feira, 1º. A redução é de 6% - pouco maior do que a inflação de 2012.

Esta foi a segunda medida adotada pela prefeitura que beneficia os passageiros do sistema de transporte público. A primeira foi determinar a redução à metade da tarifa aos domingos e feriados.

O prefeito afirmou que o novo valor da passagem é uma decisão de governo e que foi tomada com base em estudos que lhe foram apresentados pelo Grupo de Trabalho, formado por representantes do município, do Grupo de Trabalho de Mobilidade da UEFS, OAB e do Ministério Público.

Segundo o prefeito, as empresas do setor de transporte terão mais de uma semana para fazer as devidas adaptações. A desoneração de alguns custos das empresas, determinada pelo Governo Federal, como o PIS e o COFINS, será uma maneira de compensação.

O prefeito José Ronaldo informou que uma empresa será contratada para continuar com os estudos sobre a nova metodologia de cálculo para futuros valores das passagens do sistema de transporte de massa local. Ele também disse que vai ser realizada, no dia 26, a licitação para definir a empresa que vai elaborar o projeto executivo para o BRT, sigla em inglês para Transporte Rápido de Ônibus. Segundo a prefeitura, o investimento será de mais de R$ 90 milhões.



O secretário de Planejamento, Carlos Brito, afirmou que foram feitas várias simulações, tendo com base informações de custos operacionais das empresas. "Elas não terão prejuízo", assegurou. "Terão que melhorar a gestão".

