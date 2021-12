Tanque de gás da Transpetro pega fogo em Madre de Deus

Um incêndio em um dos tanques de gás da Transpetro, na cidade de Madre de Deus (Região Metropolitana de Salvador), está assustando moradores da cidade. O incidente ocorre desde a manhã desta quarta-feira, 23.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a brigada de incêndio da Transpetro tenta controlar as chamas. Viaturas do Corpo de Bombeiros também já estão local. Não há informações de feridos.

Joanice da Glória Duarte, moradora da cidade, informou que muitas pessoas estão assustadas, porque o incêndio se iniciou por volta das 7h e a fumaça já está afetando alguns moradores.

"Muitas crianças foram liberadas das escolas. Outros moradores já pegaram seus pertences e estão saindo de casa. As pessoas já começaram a passar mal", disse.

Ainda de acordo com a leitora, a entrada na cidade está fechada, porém a saída está liberada. A informação, no entanto, não foi confirmada pela prefeitura do município.

O leitor Carlos Queiroz, em contato com a redação, enviou um áudio no qual pede ajuda e orientação para os moradores da região. Ouça: <AUDIO ID=1563512/>

Leitor registra fumaça saindo dos tanques de gás - Foto do leitor | Via WhatsApp

