Tamar vai utilizar painéis de energia solar

O Projeto Tamar, na Praia do Forte, área pertencente ao município de Mata de São João (a 54 km de Salvador), foi o local escolhido pela empresa alemã Donauer para instalar painéis solares fotovoltaicos.



Este tipo de painel permite converter a luz solar diretamente em eletricidade e permitirá a produção da própria energia consumida pelo Tamar. A intenção é chamar a atenção da população para os benefícios do uso da energia solar.



No local, foram instalados dois painéis. Um fica no telhado da loja do Tamar, e o segundo próximo à praia. A energia solar pode ser utilizada no exato momento da geração, acumulada em redes elétricas ou em baterias para uso posterior.



Em 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou uma lei que regulamenta o uso de painéis solares para a produção de energia em uma parceria com as distribuidoras locais.



De acordo com a lei, a unidade geradora instalada em uma residência, por exemplo, produzirá energia e o que não for consumido será injetado no sistema da distribuidora, que utilizará o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes.



Essas regras são destinadas à instalação de geração distribuída de pequeno porte, que incluem a microgeração, com até 100 quilowatts de potência, e a minigeração, de 100 quilowatts a um megawatt. Os créditos poderão ser utilizados em até 36 meses e as informações ficam na fatura do consumidor.



Os órgãos públicos e as empresas com filiais que optarem por participar do sistema de compensação também poderão utilizar o excedente produzido em uma de suas instalações para reduzir a fatura de outra unidade.



Ainda de acordo com a lei, o consumidor que instalar micro ou minigeração distribuída será responsável inicialmente pelos custos de adequação do sistema de medição necessário para implantar o sistema de compensação.

Após a adaptação, a própria distribuidora será responsável pela manutenção, incluindo os custos de eventual substituição.



Local iluminado - Segundo Marco Nowak, diretor da Donauer Solar do Brasil, para a instalação dos painéis solares é necessário apenas um local iluminado, uma estrutura metálica para suportar e deixar as placas inclinadas na direção de maior incidência de raios solares.



São ainda necessários um inversor de frequência para transformar a energia contínua (produzida pelo painel) em energia alternada (consumida pelos aparelhos) e, em alguns casos, baterias para armazenar energia produzida.



"O grande problema que enfrentamos é a falta de financiamentos para pessoas físicas adquirirem esses painéis, que custam cerca de 12 mil por dez metros quadrados. É um investimento inicial alto, mas em dez anos, o que será economizado em consumo pagará o painel", diz Nowak. Após esse período, diz ele, a pessoa não pagará nada mais para ter energia elétrica em sua residência.



O diretor da Donauer diz que a empresa garante o funcionamento das placas solares por até 25 anos e, após esse período, garante ao menos 80% da produção unicial.



Sobre a manutenção, Nowak explica que o custo é quase nulo. "Não há peças móveis. Portanto, não é necessária substituições por desgaste. As células são cobertas por placas de vidro e por serem inclinadas, com a chuva são automaticamente limpas, tornando gastos com limpeza praticamente zero", explicou.



Na Alemanha, detentora do know-how do projeto e país sede da empresa Donauer, 1% de toda energia elétrica consumida é oriunda dos painéis solares.

No Brasil, a entrada desta tecnologia deu-se através da instalação de sistemas autônomos no meio rural.



Ainda segundo Nowak, até o final do ano estão previstas a criação de duas formas de financiamento para aquisição dos painéis por pessoas físicas no Brasil.

