Tamanduá-mirim é encontrado em quintal de casa em Itapebi

Um tamanduá-mirim encontrado no quintal de uma casa na cidade de Itapebi (distante a 480 km de Salvador), no sul da Bahia. O animal foi resgatado na tarde da segunda-feira, 8, por agentes do O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

De acordo com o Ibama, o animal é uma fêmea adulta e será levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Porto Seguro, para avaliação de veterinários e biólogos.

Ainda segundo o órgão, o tamanduá-mirim passa bem. Após avaliações, o animal deve ser devolvido ao seu habitat natural.

adblock ativo