Tabletes de maconha são apreendidos em casa no interior da Bahia

Cerca de 17 tabletes de maconha foram apreendidos em uma residência, na madrugada desta quinta-feira, 13, na cidade de Araci (a 221 quilômetros de Salvador). Ao notar a chegada da polícia, um suspeito, de prenome Lucas tentou fugir pulando o muro da casa, mas foi alcançado pelos policiais.

Segunda a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a operação foi realizada após o recebimento de informações. "Recebemos um informe sobre movimentação de tráfico de drogas em uma casa no povoado conhecido como Regalo I. As guarnições se deslocaram até o local indicado na denúncia e confirmaram o caso", disse o coronel Gilson Paixão, comandante do batalhão responsável pela apreensão.

Lucas e o material encontrado foram apresentados na Delegacia Territorial de Serrinha.

