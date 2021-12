Tabelião é preso em Antas por cobrança irregular

Acatando um pedido do Ministério Público do Estado (MP-BA) da cidade de Antas (a 380 km de Salvador), a Justiça determinou a prisão do servidor Carlos Genivaldo Santos Matos. O mandado foi efetuado nesta segunda-feira, 12, no interior do Cartório de Notas do fórum local.

Conforme apurou o MP, por meio do promotor Artur Rios, o tabelião é suspeito de cobrar valores acima da tabela para executar serviços de cartório há muitos anos. Em 2011, foi instaurado um processo administrativo por parte da Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia para apurar ilegalidades.

Justificativa

Na decisão, o juiz José Brandão Netto afirma que o suspeito cometeu “atos criminosos na semana passada” quando cobrou o valor próximo do dobro da tabela para a emissão de duas procurações.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do tabelião, que foi encaminhado para a delegacia do município de Paulo Afonso. Cabe recurso por parte do servidor.

