Suspensão de bingo causa tumulto em Ponto Novo

Um bingo terminou em tumulto no município de Ponto Novo ( a 293 km de Salvador) neste domingo, 28. De acordo com o Portal Ponto Novo, a população se revoltou ao saber que a justiça tinha cancelado o bingo promovido no Festival Beneficente de Prêmios.

Mesmo após saber que teriam o dinheiro da cartela devolvido, os manifestantes danificaram a porta de um estabelecimento e destruíram os veículos da premiação.

Os carros tiveram peças quebradas, roubadas e foram incendiados. Foi chamado reforço policial, mas quando chegou a situação já estava controlada. Cerca de cinco mil pessoas estavam na praça, onde aconteceria o evento, no momento da confusão. Ninguém foi preso.

Não há informações do que motivou a suspensão judicial do bingo.

