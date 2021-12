Suspeitos tentam sequestrar criança para roubar supermercado

Douglas Barreto Medrado, de 28 anos, e Lívia Regina Oliveira Santos foram presos na noite da quarta-feira, 15, suspeitos de tentar sequestrar uma criança, no município de Conceição do Jacuípe (a 99 km de Salvador).

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-BA), a dupla tinha o objetivo de levar a mãe da criança, que é gerente do supermercado GBarbosa da cidade, para roubar objetos do estabelecimento.

A SSP informou que a ação criminosa foi percebida pela mulher após notar uma movimentação suspeita na porta de sua casa e avisar a polícia.

Com a dupla, foi encontrado um revólver calibre 32. O carro utilizado no crime possuía restrição de roubo. Douglas havia roubado o veículo um dia antes da tentativa de sequestro em Lauro de Freitas e adulterado o chassi do veículo.

Em depoimento, ele confessou a intenção de sequestrar a mãe da menina e afirmou ter coletado informações sobre a vida da gerente pela internet para, após o sequestro, subtrair os objetos da loja.

Douglas já tinha passagens por tráfico de drogas na Bahia e no Mato Grosso, falsidade ideológica e adulteração de veículos, conforme a polícia. Os seus pais, Elias Barreto Medrado e Elizete Medrado estão presos por tráfico de drogas.

A polícia também investiga a participação de outro homem, de prenome Rangel, que ficaria no cativeiro. Douglas e Lívia foram encaminhados para a Delegacia de Santo Amaro estão à disposição da Justiça.

