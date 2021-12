Suspeitos tentam assaltar loja e são baleados por PM a paisana

Três assaltantes foram baleados por um subtenente da policial militar, na tarde desta quarta-feira, 31, na cidade de Ilhéus (distante a 309 km de Salvador). O trio tentou assaltar uma loja da Oi, quando o PM, que estava no local a paisana reagiu.

Segundo informações do Blog do Marcelo, no momento do crime, o policial, identificado como Alexandro Costa, também ficou ferido, mas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida foi encaminhado para o Hospital Costa do Cacau. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Um dos suspeitos identificado como Zuci foi baleado no braço, tentou fugir, mas foi alcançado pela polícia. Os outros dois escaparam e são procurados.

