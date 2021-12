Suspeitos são presos por manterem estufa de maconha em Cândido Sales

Dois suspeitos foram presos nesta quarta-feira, 13, por manterem uma estufa com plantação de maconha, no município de Cândido Sales (a 602 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o bancário Paulo César Favola Cardoso Júnior e o comparsa Jessé Novaes Dias, são suspeitos de manterem a estufa. Ambos foram pegos em flagrante durante ação conjunta entre equipes da Delegacia Territorial de Cândidos Sales, Rondesp Sudoeste e 9° Batalhão de Polícia Militar.

Com a dupla foram apreendidos 31 pés de maconha, 17 potes da erva prontos para embalo, 44 frascos com sementes para plantio, um pote com óleo, 350 comprimidos de ecstasy, 86 embalagens de fertilizantes, seis sacos de adubos, diversos aparelhos eletrônicos e um veículo.

Segundo o titular de Cândido Sales, delegado Relder Andrade dos Santos, a dupla mantinha um sofisticado sistema de cultivo de espécies estrangeiras de maconha. “Lâmpadas de led eram usadas para manter a temperatura e foi montado, também, um sistema de irrigação e adubação automáticos que controlavam clima e condições do solo”, explica o delegado.

A dupla e os materiais foram encaminhados para a Delegacia Territorial da cidade.

