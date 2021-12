Suspeitos são presos com mais 200 porções de drogas no Recôncavo

Dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram detidos nas cidades de Muritiba e Cachoeira, no Recôncavo baiano, com mais de 200 porções de drogas. Eles foram detidos nesta segunda-feira, 17.

De acordo com as informações divulgadas nesta terça, 18, pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Marcelo dos Santos da Silva, 21 anos, foi localizado na rua dos Fiados, em Muritiba. Com ele, foram apreendidos 127 pedras de crack, 90 porções de maconha, 58 pinos de cocaína, dois pacotes de maconha, munições, balança e embalagens para armazenamento dos entorpecentes.

Já na região da Linha Velha, em Cachoeira, Mateus de Souza Araújo, 18 anos, foi detido com 103 pedras de maconha, cinco pedras de crack e 27 pinos de cocaína, além de um revólver calibre 38 e R$ 1.083.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram encaminhados às delegacias das respectivas cidades.

adblock ativo