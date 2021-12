Suspeitos são presos com drogas em Comunidade Quilombola

Dois homens foram detidos com drogas durante uma ação policial deflagrada na Comunidade Quilombola na cidade de Jaguaquara (a 335 quilômetros de Salvador) nesta quarta-feira, 25. Leonardo Santos dos Anjos, 24 anos, também conhecido como "Tripa", e um comparsa tentaram fugir dos militares, mas foram alcançados.

O caso aconteceu, segundo o blog do Marcos Fhran, após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região. Na ocasião, os suspeitos foram capturados na localidade que fica no bairro Casca. Com eles, os policiais encontraram uma quantidade de sustância análoga à maconha, além de R$ 109,50 e um celular.

Os dois e os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia Territorial da cidade.

adblock ativo