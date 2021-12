Suspeitos são presos com drogas em Capim Grosso

Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram presos nesta segunda-feira, 20, suspeito de tráfico na cidade de Capim Grosso (a 295 quilômetros de Salvador). O caso foi divulgado na tarde desta terça-feira, 21, pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA).

Militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/Rondesp Norte realizavam a Operação de Intensificação no momento que receberam a denúncia de que um suspeito de São Paulo estaria traficando drogas no município. Segundo o relato, O homem transitava em um veículo modelo Sonata, de cor prata.

O suspeito foi localizado com cinco gramas de cocaína, R$ 160, uma corrente e um anel. Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, ele alegou que pentencia à mãe, que mandava o material para ser comercializado na região. O homem afirmou ter mais droga em sua residência, onde os policiais encontraram 125g de cocaína distribuídas em 25 embalagens de 5g, 200g de maconha prensada, um revólver calibre 32, uma balabça e cinco aparelhos celulares.

Em continuidade à ocorrência, os agentes seguiram até outro local que havia mais entorpecente escondido. Na casa os militares abordaram o proprietário, que possuia uma porção de maconha e 65 porções de cocaína.

O dono da residência informou que a droga era do primeiro preso e ele foi levado junto com o suspeito para a delegacia de Juazeiro (a 507 quilômetros de Salvador), junto com o material apreendido.

