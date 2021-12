Suspeitos são presos com 16,5 kg de crack escondidos em tanque de carro

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos nesta sexta-feira, 10, em Ipirá (a 212 km de Salvador), com 16,5 kg de crack. Marcos Roberto Figueiredo Rodrigues e Mailson Barbosa Mendes transportavam a droga em balões plásticos, dentro do tanque de combustível do carro, quando foram flagrados na BR-116.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais militares e federais montaram barreiras na rodovia após uma denúncia anônima sobre transporte de drogas. O veículo dos suspeitos, modelo Gol, foi parado próximo à cidade de Milagres.

A dupla foi presa em flagrante e apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF), em Feira de Santana.

