Suspeitos são presos após roubo de caminhão em Juazeiro

Dois suspeitos foram presos após a polícia Militar recuperar um caminhão roubado na madrugada desta terça-feira, 12, em Juazeiro (a 505 km de Salvador). A guarnição realizava rondas na área urbana do município, quando foi acionada com informações de que o veículo teria sido tomado de assalto nas proximidades de um posto de combustível, no bairro João XXIII.

Após rondas e buscas, o caminhão foi localizado num posto de combustível situado às margens da BR-407. Os indivíduos foram encontrados em uma residência no bairro Novo Encontro. Eles teriam vendido uma lona que se encontrava na carroceria do veículo para um caminhoneiro desconhecido. Os envolvidos foram apresentados à delegacia do município.

