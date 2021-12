Suspeitos são presos após ameaçarem índios em aldeias baianas

Gutemberg de Jesus Lima, Valdomiro Brito Santana e Wallas Aragão de Jesus, foram presos nesta terça-feira, 27, por suspeita de se esconderem nas aldeias Xandó e Barra Velha, localizadas em Monte Pascoal, e ameaçarem os índios para que não fossem denunciados.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o trio, que integra uma quadrilha especializada de roubo e adulteração de veículos foi localizado após por denúncias enviadas pelos índios para o número 'WhatsApp' da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica - unidade que realizou a prisão.

Ainda conforme a SSP, Gutemberg e Valdomiro foram autuados por receptação de veículos , após serem localizados com motocicletas com restrições de roubo. Já Wallas Aragão de Jesus, estava com um a dupla e foi encaminhado à delegacia por ameaçar a esposa e descumprir a medida protetiva emitida pela Justiça.

Com o trio foram apreendidas três motocicletas Honda, modelos CB300, CG 150 e CG 125 Fan. Os veículos, assim como os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Itabela.

