Suspeitos são mortos em confronto com a PM na Ilha de Itaparica

Uma operação da Polícia Militar na Ilha de Itaparica, em Vera Cruz, resultou na morte de dois suspeitos, no último domingo, 25.

Durante o patrulhamento, 202 pessoas foram abordadas, dentre elas, Adson dos Santos Oliveira, 25 anos, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), possui mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e já cumpriu pena por tráfico de drogas.

O criminoso, que estava em uma motocicleta no momento da abordagem, tentou fugir, mas logo foi alcançado pelos policiais. De acordo com a SSP-BA, quatro pessoas foram conduzidas a delegacia, 83 veículos vistoriados, no qual três foram recuperados e oito removidos, além de duas armas de fogos apreendidas.

