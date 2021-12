Suspeitos presos com drogas e pistola da polícia de Buenos Aires

Dois homens foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Polícia Militar, com quase 80 kg entorpecentes, munições e armas durante uma fiscalização no km 830 da BR-116, próximo ao município de Vitoria da Conquista (a 521 km de Salvador), na manhã desta sexta, 10.

Os oficiais abordaram os suspeitos e, após observarem que os homens estavam nervosos e apresentando respostas contraditórias, resolveram realizar uma vistoria minuciosa no veículo. Com a ajuda do cão Zeus da Companhia Independente de Policiamento Especializado, foram encontrados 45 tabletes de substância semelhante à maconha, com peso aproximado de 60 kg; 17 tabletes de substância semelhante à cocaína, com cerca de 17 kg; e um tablete com cerca de 1 kg de crack.

A PRF também localizou 1.122 munições calibre 9 mm, 100 munições calibre 57, 100 munições calibre 38, uma pistola calibre 9 mm e um revólver calibre 44. A pistola encontrada é de propriedade da Polícia de Buenos Aires, na Argentina.

Os criminosos admitiram que estavam transportando os ilícitos de Campo Grande (MS) para Eunápolis (a 650 km de Salvador) e que receberiam R$ 5 mil pelo serviço. Carlos Eduardo de Souza Figueredo e Antônio Carlos de Arruda form presos em flagrates e apresentados na Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Vitória da Conquista.

"Importante destacar a parceria com a PRF. O cão foi indispensável para indicar a presença de drogas, mas a expertise deles em identificar veículos suspeitos garantiu a eficiência da ação ostensiva", declarou o comandante da Cipe Sudoeste, major PM Édson Mascarenhas, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública da Baia.

Pistola encontrada com os suspeitos é de propriedade da polícia de Buenos Aires

