Suspeitos morrem em confronto com a polícia no Subúrbio

Dois suspeitos de tráfico de drogas morreram em confronto com a polícia na noite desta quinta-feira, 5, no bairro de Santa Luzia do Lobato, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os homens agiam na região do Subúrbio Ferroviário, e estavam na localidade chamada de 'Linha do Trem'.

A SSP informou que populares pararam viaturas policiais e relataram a presença de pessoas armadas com pistola e metralhadora vendendo drogas. Ao verificar a informação, os policiais foram recebidos a tiros. Durante o confronto, dois suspeitos foram feridos e socorridos para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiram.

Na ação foram apreendidas uma pistola 380, um revólver .38, tubos de cocaína, 28 sacos pequenos de maconha, celular e R$33. O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.

