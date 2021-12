Suspeitos matam homem na porta de casa em Barreiras

Um homem foi assassinado no momento em que abriu a porta de casa na cidade de Barreiras (a 870 quilômetros de Salvador). Antes de ser morto, João do Nascimento Jr., 30 anos, foi chamado pelos criminosos, que tinham a intenção de tirá-lo da residência.

O crime aconteceu na noite desta terça-feira, 24, na rua K, no bairro Boa Sorte. De acordo com o blog do Braga, após o crime, os dois homens, que estavam em uma moto, fugiram. Eles ainda não foram identificados. Policiais realizam buscas para localiza-los.

A vítima, depois de ser atingida por pelo menos quatros tiros, tentou se esconder em um quarto do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o Braga, João morava há poucos meses na localidade. O corpo do homem foi levado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade.

