Suspeitos explodem carro-forte na região de Jacobina

Um grupo de homens armados explodiu um carro-forte nesta sexta-feira, 2, na BR-324, próximo à cidade de Jacobina (a 336 km de Salvador).

Os suspeitos, que não tiveram a identidade revelada, interceptaram o veículo na pista e usaram explosivos para ter acesso à quantia conduzida pela transportadora de valores, de acordo com o site Verdinho Notícias.

Durante a ação, houve troca de tiros, mas não há informações sobre feridos. Ainda segundo o site, motoristas que passavam pelo local no momento do assalto voltaram no sentido oposto.

Após o roubo, o grupo teria fugido. O caso está sendo investigado e policiais da região fazem buscas para encontrar os fugitivos.

adblock ativo