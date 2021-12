Suspeitos explodem banco em Maragojipe durante a madrugada

Um banco do Bradesco foi alvo de criminosos durante a madrugada desta quinta-feira, 14, em Maragojipe (a 141 quilômetros de Salvador). De acordo com a Polícia Militar, agentes da 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) após terminais de autoatendimento serem explodidos no município, por um grupo de homens armados que estavam a bordo de uma caminhonete e um veículo Fiat Doblô, por volta das 2h30.

Durante a fuga, os suspeitos atiraram contra o posto da PM, atearam fogo em veículos da cidade e jogaram miguelitos na ponte de São Félix. Não houve feridos durante a ocorrência e não há informações sobre o paradeiro dos suspeitos.

Após o ato, o policiamento foi reforçado pelo Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 27ª CIPM, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte e Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Leste.

Moradores se preocupam com a segurança

Durante a ação dos suspeitos, os residentes de Maragojipe ficaram assustados com os barulhos. Uma fonte, que preferiu não se identificar, relata o ocorrido: "Acordamos de madrugada com barulho de tiros, achei que era briga de facções. Quando ouvimos bombas, percebi que era algo maior. Imediatamente corri para o fundo da casa e me protegi e esperamos encerrar, durou mais ou menos 1h", conta.

Segundo a fonte, essa não é a primeira vez que um banco é alvo de ação criminosa.

Portas de vidro foram quebradas durante o ato

Veículo foi localizado em chamas no município

