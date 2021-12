Suspeitos explodem agência bancária em São Desidério

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida na madrugada deste sábado, 20, no município de são Desidério (distante 708 km de Salvador).

Segundo o Blog Braga, moradores ouviram o barulho da explosão e acionaram a polícia. Ao chegarem no local, os policiais encontram o banco destruído.

Ainda conforme o blog, nas imagens das câmeras de segurança é possível identificar a ação de sete suspeitos. Os bandidos fugiram em dois veículos, um Nissan Frontier e um Corolla.

Durante a fuga, os suspeitos colocaram fogo no Corolla. O carro foi localizado pela polícia na BA- 463, de São Desidério.

