Suspeitos de tráfico são presos na Grande Salvador

Dois homens apontados por envolvimento com o tráfico foram presos e mais de 300 porções de drogas foram apreendidas pela Polícia Militar (PM-BA) na noite da quarta-feira, 23, na Grande Salvador.

No bairro da Boca do Rio, na capital baiana, Rainer Willian dos Santos foi preso durante uma abordagem com 22 pinos de cocaína, R$ 1.110 provenientes da venda de drogas, celular, entre outros materiais. O material foi encontrado dentro de uma mochila.

Em Simões Filho, na região metropolitana, Antônio Andrade da Silva, conhecido como "Shrek", foi detido em flagrante com 161 pinos de cocaína, 150 porções de maconha e uma espingarda calibre 12. Segundo a polícia, ele é responsável por liderar o tráfico na região e suspeito de ter cometido diversos homicídios.

