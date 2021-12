Suspeitos de tráfico são presos em Teixeira de Freitas

Suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, Wanderson Araújo dos Santos, de 18 anos, e Caique Soares Pinto, 20, foram presos com maconha na terça-feira, 3, no bairro Santa Rita, em Teixeita de Freitas (distante a 826 Km de Salvador).

A abordagem foi ralizada por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado da Mata Atlântica (CIPE-MA) na rua Viana, por volta das 21h. Com Wanderson, foi encontrado uma trouxinha do entorpecente.



De acordo com as informações do site Teixeira News, na casa de Caique, que já possui passagem por tráfico de drogas, os policias localizaram uma bolsa com 103 trouxas de maconha, embaladas e prontas para comercialização, além de embalagens vazias para colocar a droga.

Os suspeitos foram indiciados por tráfico. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) da cidade.

