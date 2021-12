Suspeitos de tráfico são presos em Feira com submetralhadoras

Uma quadrilha que seria especializada em tráfico de drogas foi desarticulada nesta sexta-feira, 22, no município de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). Entre as drogas e armas encontradas com os suspeitos, estavam três submetralhadoras.

Os homens foram identificados como Ronildo dos Santos de Souza, 48 anos, Williams Dantas da Nóbrega, 34 anos, Gleidson Bruno Sales Moura, 22 anos, e Lucas Machado da Silva, 22 anos. Um adolescente também foi apreendido na ação.

Além das submetralhadoras, eles possuíam uma espingarda calibre 12 e uma pistola 380, maconha, crack e cocaína, dois coletes balísticos, oito celulares, uma balança e R$ 490.

As três submetralhadoras estavam enterradas no quintal, junto com uma espingarda (Foto: Divulgação | SSP-BA)

De acordo com o major Átila do Carmo, comandante das Rondas Especiais (Rondesp) Leste, uma equipe realizava patrulhamento pelo bairro Expansão do Feira IX quando suspeitou do comportamento do grupo. "Um dos traficantes correu e entrou numa casa, fizemos a abordagem e encontramos o armamento em cima do telhado, e outras duas submetralhadoras e uma espingarda calibre 12 enterradas no quintal”, relatou o major, por meio de nota da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Ainda segundo o comandante, no fundo da residência, em um terreno baldio, foram encontrados três chassis de motocicletas, que a polícia acredita ser fruto de roubo, além de um pé de maconha plantado em um balde.

Todo o material e os suspeitos foram conduzidos até o Plantão Central de Delegacias em Sobradinho, em Feira de Santana.

adblock ativo