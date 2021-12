Suspeitos de tráfico são presos em Feira

Seis homens foram presos durante operação da Polícia Civil em Feira de Santana (109 km de Salvador) no domingo, 27. Quatro deles suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, um com mandato em aberto por tentativa de homicídio e outro por receptação. Foram apreendidos um revólver calibre 32, munições diversas, 250 'buchas' de maconha, 34 pedras de crack, uma porção de cocaína e uma motocicleta roubada.

Um dos alvos foi Adelmo Ferreira da Silva, o 'Adelmo Cafetão', que tentou assassinar com dois tiros o transexual Felipe Bahia, a 'Tamara', no dia 12 de dezembro, na cidade. O homem confessou o crime e disse que a arma apreendida durante esta operação foi a mesma utilizada no crime.

Os demais presos foram Danilo Pires Souza, o 'Danilo Macaco', Edvan Pereira Bispo, o 'Cinho', Marlon Wilson Borges da Silva, Gleidson Souza dos Santos, e Orlean de Lucena Oliveira, que deixou o presídio regional há dez dias. Ele vai responder por receptação, pois estava com um motocicleta roubada, e o restante foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Todos foram encaminhados ao sistema prisional. A operação foi realizada por sete equipes formadas por policiais da 1ª Coordenaria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia Territorial (DT/Feira de Santana), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e Delegacia de Homicídios (DH).

adblock ativo