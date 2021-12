Suspeitos de tráfico são presos e adolescentes são detidos durante operação

Cinco homens foram presos na manhã desta quinta-feira, 5, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no distrito de Lutosa, em Teodoro Sampaio (distante 99 km de Salvador). Dois adolescentes também foram apreendidos na ação.

Conforme a Polícia Civil, Leandro Souza dos Santos, Juarez Pereira Souza, e Cristiano Souza, tiveram os mandados de prisão cumpridos. Já Felipe de Jesus Machado e Luís André Santos da Hora foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.

Os suspeitos foram encontrados dentro de uma casa, e com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, fabricada na Turquia, 40 munições e 67 papelotes de cocaína. Dois adolescentes, localizados no imóvel, também foram detidos. A polícia ainda apreendeu dois carregadores para pistolas de calibres 9 mm e ponto 380, além de vários pinos vazios para acondicionar cocaína.

De acordo com o coordenador da 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Santo Amaro), delegado Rafael Almeida, os alvos da operação são envolvidos com o tráfico de drogas, homicídios, receptação e dezenas de roubos e furtos de veículos e gados, ocorridos em Lutosa.

A polícia também informou que durante as diligências, o corpo de um homem foi encontrado no local, enterrado em cova rasa. O corpo foi encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo