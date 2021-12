Suspeitos de tráfico são presos com mais de dez quilos de maconha em Portão

Três suspeitos de tráfico foram presos na manhã desta sexta-feira, 25, com mais de dez quilos de maconha, cocaína e outros materiais provenientes do tráfico de drogas, no bairro de Portão, em Lauro de Freitas. Ação aconteceu após denúncias anônimas da população.

De acordo com informações de Secretaria de Segurança Pública (SSP), Robert da Silva de Jesus, 23 anos e uma adolescente de 17 anos foram localizados com 345 porções de cocaína, 235 pedras de crack, 58 papelotes de maconha, mil pinos vazios, três capuzes, três balanças, cadernos com anotações de vendas de entorpecentes, entre outros materiais.

Ao voltarem ao mesmo local, pouco tempo depois, as guarnições da polícia apreenderam mais dez quilos de maconha, oito pedras de crack, um simulacro de fuzil, balança e pinos para embalar cocaína com Argenario Conceição Souza, 25 anos.

Os suspeitos foram encaminhados para a 34ª Delegacial Territorial (DT/Portão).

