Suspeitos de tráfico são presos com drogas em Milagres

Dois homens foram presos nesta quinta-feira, 15, em Milagres (a 240 quilômetros de Salvador), povoado de Brejões. Jon Leno Souza de Jesus, 28 anos, e Hélio Alves dos Reis, conhecido como Tico de Herádia, 37 anos, foram localizados com cocaína e maconha.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os suspeitos foram encontrados após uma denúncia anônima. Eles tentaram se desfazer dos entorpecentes, atirando-os através das janelas do veículo, um Chevrolet Celta, azul, placa JPR-0223. Com a dupla foram apreendidos três quilos de maconha, 230 gramas de cocaína, uma balança, um celular e R$ 237.

Jon Leno possui registro policial por tráfico de drogas. Já Hélio foi preso antes por agressão à mulher. Segundo o comandante da Cipe Central, major Fábio Rodrigo de Melo Oliveira, a dupla foi encaminhada à Delegacia Territorial de Nova Itarana.

