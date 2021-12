Suspeitos de tráfico são presos com drogas, celulares e pássaros silvestres

Luciano Gomes do Nascimento, o “Nego Lu”, Maria Hilda Barboza de Souza, Luana Barboza de Souza e Felipe Barboza dos Santos e foram flagrados por policiais embalando drogas dentro de um imóvel no município de João Dourado (distante a 452 km de Salvador).

Segundo a nota da Secretária de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), eles foram detidos durante operação da 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), no bairro Ana Oliveira. No mesmo local, Joandson Almeida dos Santos foi capturado em um ponto de tráfico com 15 pedras de crack.

Foram apreendidos 1,6 kg de maconha, 1,374 pedras de crack embaladas para a comercialização, 13 papelotes de cocaína, além de 22 pássaros silvestres, duas motocicletas, uma espingarda artesanal, aparelhos celulares e a quantia em dinheiro de R$ 495.

Ainda de acordo com a SSP-BA, as investigações apontam que Nego Lu e seus familiares fazem parte de uma quadrilha responsável pelo tráfico de drogas em João Dourado e povoados vizinhos. Os presos estão custodiados na unidade policial e estão à disposição da Justiça.

Cerca de 22 pássaros silvestres foram apreendidos com os suspeitos

