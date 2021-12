Suspeitos de tráfico são detidos com drogas e armas em Iaçu

Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em tráfico de entorpecentes foram detidos no último sábado, 30, com dois quilos de drogas, armas e munições, no bairro de Cerâmica, na cidade de Iaçu (a 238 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) foram acionadas após uma denúncia de comercialização de drogas nas proximidades do hospital municipal. Durante a averiguação, os policiais localizam os suspeitos - Resenildo Pereira dos Santos, conhecido como 'Neguinho', e Tiago Bispo Santos.

Com a dupla foram apreendidos 15 pedras de crack e 18 trouxas de maconha. Em depoimento, os suspeitos reveleram o endereço onde a droga era fornecida para revenda. No local, Denilson Araújo Oliveira, conhecido como "Bú" foi localizado com duas barras de maconha, três pedras de crack, um revólver calibre 32, munições e R$ 130.

Os jovens e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Itaberaba.

