Suspeitos de tráfico morrem em confronto com a polícia na Ilha de Itaparica

Dois suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas morreram em confronto com a polícia na manhã desta quinta-feira, 1º, numa área de mata na localidade conhecida como Jagata, no município de Vera Cruz - Ilha de Itaparica. Armas e drogas foram encontradas no local.

Os suspeitos chegaram a ser levados para o Hospital Geral de Itaparica, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), no esconderijo foram encontradas, uma submetralhadora uma pistola com kit rajada, que transforma a arma numa metralhadora, uma espingarda, munições , dois rádios comunicadores, dois coletes balísticos e sete aparelhos celulares.

Também foram localizadas 202 pedras de crack, 57 buchas de maconha, 24 pinos de cocaína embalados para comercialização. O armamento e os demais materiais apreendidos foram levados para a 24ª Delegacia Territorial (DT) de Itaparica.

