Suspeitos de tráfico morrem em confronto com a polícia em Xique-Xique

Dois homens, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foram mortos após entrar em confronto com a polícia na cidade de Xique-Xique (a 585 quilômetros de Salvador). Os militares localizaram os suspeitos nesta quarta-feira, 18, na zona rural do município depois de uma denúncia anônima.

Identificados até o momento como Clebão e Rodrigo, os homens ainda foram socorridos para o hospital municipal, onde não resistiram. Policiais encontraram com eles um revólver calibre 32, uma espingarda calibre 28, duas sacolas com maconha, além de munições e um celular.

Os materiais apreendidos foram levados para a Delegacia Territorial (DT) da cidade.

adblock ativo