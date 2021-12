Suspeitos de tráfico morrem em confronto com a polícia

Três ações distintas da Polícia Militar realizadas na terça-feira, 16, terminaram com a morte de pelo menos três suspeitos de crimes como tráfico de drogas, após confronto policial. As operações ocorreram nas cidades de Feira de Santana e em Santo Antônio de Jesus.

A primeira ação ocorreu por volta das 21h, no distrito de Mantiba, zona rural de Feira de Santana. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), policiais da Rondesp Leste faziam rondas na região quando foram parados por um homem informando que um trio teria tentado assaltá-lo.

Durante a averiguação, as equipes se depararam com os suspeitos, que, de acordo com a SSP, atiraram contra a guarnição. Após o confronto, um homem foi encontrado ferido, ao lado de uma pistola Taurus, calibre 380, com cinco cartuchos intactos. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Conforme o comandante da Rondesp Leste, a região vinha sendo monitorada devido a denúncias de crimes contra o patrimônio na área. Todo o material foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.

A segunda operação aconteceu na localidade conhecida como 'Tabôa', no bairro da Queimadinha, também em Feira de Santana. Conforme a SSP, policiais patrulhavam o local por volta das 5h, quando avistaram homens armados que atiraram e correram para uma região de mata de difícil acesso ao perceber a presença policial.

Ainda de acordo com o órgão, os suspeitos foram localizados atingidos, socorridos para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) e não resistiram. Com eles, foram encontrados dois revólveres, calibres 32 e 38, 174 trouxinhas de crack, 18 trouxas de maconha, 21 frascos vazios de lança-perfume, um colete, uma roupa camuflada, duas balanças e a quantia de R$ 419,50. A quantidade de mortos não foi informada.

Já em Santo Antônio de Jesus, equipes do 14º BPM, com apoio da Rondesp Leste, desmontaram um acampamento utilizado por suspeitos de integrarem uma organização criminosa, após a tentativa de cumprimento de mandado de prisão, expedido pela 1ª delegacia do município. Um deles, que já tinha passagens por tráfico de drogas e homicídio, é apontado suspeito de ter matado uma transsexual no dia 15 de fevereiro.

Segundo a SSP-BA, os agentes chegaram no Loteamento Sales, bairro do Barro Vermelho, quando encontraram 12 suspeitos ostentando armas e ameaçando moradores. Durante a aproximação das equipes, eles teriam atirado e fugido. Após o revide, as equipes notaram que o suspeito de homicídio e um outro apontado como comparsa foram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, mas faleceram em seguida.

Dentro da base, usada para esconder os entorpecentes, a polícia encontrou uma submetralhadora 9 milímetros, uma carabina Winchester, calibre 44, e um revólver calibre 38, porções de maconha em trouxinhas, tabletes e sacos prontos para a venda, um saco de cocaína, seis pedras de crack, e uma balança. Todo o material foi encaminhado para a sede da Delegacia de Santo Antônio de Jesus.

