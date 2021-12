Suspeitos de tráfico morrem após troca de tiros com PMs na Liberdade

Três suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas morreram após confronto com policiais militares na tarde desta segunda-feira, 9, no bairro da Liberdade, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o trio, ainda não identificado, foi visto quando equipes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) faziam ronda na rua Guatarana, apurando denúncias de homens armados. Eles teriam iniciado a troca de tiros e, no revide, foram atingidos. Os suspeitos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram.

Com o trio, foi apreendido uma pistola calibre 9mm (uso restrito das Forças Armadas e Polícia Federal), uma pistola calibre 380, um revólver calibre 38, munições e porções de maconha, crack e cocaína.

