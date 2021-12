Suspeitos de tráfico morrem após confronto em Mutuípe

Uma dupla morreu na tarde desta terça-feira, 10, após confronto com guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte. O caso ocorreu em Mutuípe (a 166 quilômetros de Salvador), onde os suspeitos foram encontrados após uma denúncia anônima.

Ao perceberem as viaturas, Roberto Carlos de Jesus e Werick de Jesus atiraram contra os PMs, na rua Projetada 41, localizada na Baixa do Sapo. No confronto a dupla foi atingida e socorrida, mas não sobreviveu aos ferimentos. Os comparsas de Roberto e Werick, que também estavam no local, conseguiram fugir.

Com os suspeitos foram encontrados dois revólveres calibre 38 e 32, munições, meio quilo de maconha, 119 porções de cocaína, uma balança e um capuz. A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial de Mutuípe.

